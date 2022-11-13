Во время богослужения в субботу, 12 ноября, в Киево-Печерской Лавре прославляли россию.
Священник ПЦУ Михаил Емельян возмущен , что на 262-й день российской агрессии никто из верующих не обратил внимание на откровенно пророссийскую песню. Он опубликовал видео из Лавры, отметив, что получил его от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.
"На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся за россию. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и – молчат. что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях?Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкови" оккупанта?", - написал священник.
На опубликованных служителем церкви кадрах слышно, как церковный хор поет песню, в тексте которой упоминают и о России, и о "матушке-Русь".
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"Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка-русь", - йдеться у пісні.
Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.
Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.