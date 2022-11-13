Венгерский депутат Ласло Тороцкаи сделал намек на раздел Украины, поздравляя Польшу с Днем Независимости. В МИД призвали правительство Венгрии осудить действия Тороцкого.
Тороцкаи выставил на своей странице в Twitter совместное фото командующих обеих стран после захвата Закарпатья в 1939 году, подписав его: "Сегодня День Независимости Польши. Боже, благослови Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе".
После чего неравнодушные пользователи поинтересовались в Тороцкаи, является ли он сторонником российской агрессии против Украины, целью которой является захват чужой территории.
Депутат ничего не ответил, но и не удалил твит, несмотря на волну возмущения, которую этот пост спровоцировал.
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Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал правительство Венгрии разобраться с Тороцкаи.
"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", - написал Николенко в Facebook .
Напомним, Генерал США предусмотрел увольнение Мариуполя уже совсем скоро.
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