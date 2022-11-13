С самого утра жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении флага россии с главной площади города.

Об этом пишет в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоро.

"После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах". При этом оккупанты закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города", - добавляет он.

По словам Федорова, назревает два актуальных вопроса:

- Что могло произойти с новым флагштоком Мелитополя?

– Или вражескому аквафрешу снова напомнили, что его место на мусорнике?

"Верим в ВСУ и ждем деоккупацию Мелитополя! Ведь Мелитополь - это навсегда Украина!", - резюмирует Федоров.

Отметим, что аналогичная ситуация была в Херсоне, когда оккупанты бежали из города. Перед его освобождением украинскими военными с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.

Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.