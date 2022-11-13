С самого утра жители Мелитополя сообщают о загадочном исчезновении флага россии с главной площади города.
Об этом пишет в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоро.
"После чего, так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах". При этом оккупанты закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города", - добавляет он.
По словам Федорова, назревает два актуальных вопроса:
- Что могло произойти с новым флагштоком Мелитополя?
– Или вражескому аквафрешу снова напомнили, что его место на мусорнике?
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"Верим в ВСУ и ждем деоккупацию Мелитополя! Ведь Мелитополь - это навсегда Украина!", - резюмирует Федоров.
Отметим, что аналогичная ситуация была в Херсоне, когда оккупанты бежали из города. Перед его освобождением украинскими военными с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.
Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.
Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.