В освобожденной от оккупантов Чернобаевке куча разбитой украинскими защитниками военной техники россиян.
Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины", - говорится в сообщении.
Юрий Бутусов отмечает, что именно здесь ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив.
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"Это место стало и одним из известных мест войны - как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - написал журналист. .
Напомним, Генерал США предусмотрел освобождение Мариуполя уже совсем скоро.
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Кроме того, ВСУ затрофеили уникальную технику кафиров, кадры.