Служба безопасности Украины устанавливает подлинность видео из Киево-Печерской Лавры, на котором священнослужители УПЦ московского патриархата во время богослужения прославляют Россию.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в телеграмме.
«С ситуацией по видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованном отцом Михаилом Омеляном из ПЦУ, на обращение ДЭСС уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины. Сейчас в первую очередь важно установить подлинность видео», – отметил Ткаченко.
По его словам, от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия. «В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», – подчеркнул Ткаченко.
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Как сообщалось, священник Православной церкви Украины Михаил Емельян опубликовал видео, на котором якобы во время богослужения 12 ноября в Киево-Печерской Лавре молятся за рф.
Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.
Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.