В центре Стамбула на улице, где находится российское консульстве, прозвучал взрыв.

Как пишет Politeka.net, взрыв произошел в Стамбуле на улице Истикляль. В результате происшествия погибли минимум 11 человек. Об этом сообщает Yenisafak.

"Появились кадры взрыва террориста-смертника в Стамбуле. Сообщается о по меньшей мере 11 погибших в результате взрыва", - сообщено в тг-канале "Оперативный ЗСУ".





Губернатор Стамбула Али Ерликая подвердил, что есть пострадавшие в результате взрыва. Официальных заявлений о причине взрыва пока не сообщалось.Корреспондент DHA Хасан Йылдырым сообщил подробности о взрыве.