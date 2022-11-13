Как пишет Politeka.net, взрыв произошел в Стамбуле на улице Истикляль. В результате происшествия погибли минимум 11 человек. Об этом сообщает Yenisafak.
"Появились кадры взрыва террориста-смертника в Стамбуле. Сообщается о по меньшей мере 11 погибших в результате взрыва", - сообщено в тг-канале "Оперативный ЗСУ".
Губернатор Стамбула Али Ерликая подвердил, что есть пострадавшие в результате взрыва. Официальных заявлений о причине взрыва пока не сообщалось.
Корреспондент DHA Хасан Йылдырым сообщил подробности о взрыве.
"Мирных жителей отгоняют с места происшествия. Прозвучал сильный взрыв. После того, как стало известно о происшествии, на место выехали пожарные и скорая помощь. взрыв в здании или на улице", - сказал журналист.
Стоит отметить, что Генеральное консульство России в Стамбуле расположено по адресу: улица Истикляль, 219-225а.
Стоит отметить, что Генеральное консульство России в Стамбуле расположено по адресу: улица Истикляль, 219-225а.
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