В Киеве возле ТРЦ "Блокбастер" на проспекте Степана Бандеры начали устанавливать новогоднюю елку, вокруг елки также монтируют каток .

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"В Киеве уже начинают монтировать новогодние елки. В Оболонском районе будет по меньшей мере одна, возле ТРЦ "Блокбастер". Кроме того, там же начался монтаж катка, в центре которого и будет елка", – говорится в сообщении.

На фото видно, что каркас будущей елки готов, на нем начали устанавливать элементы украшений.

Отметим, что киевляне просят не устанавливать главную елку во время войны: петиция набрала голоса .

Напомним, в Черновцах не будут устанавливать новогоднюю елку на Соборной площади. Решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.

Добавим, что в Днепре готовятся установить новогоднюю елку: горожанам предложили "компромиссный вариант".