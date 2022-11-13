В Киеве возле ТРЦ "Блокбастер" на проспекте Степана Бандеры начали устанавливать новогоднюю елку, вокруг елки также монтируют каток .
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"В Киеве уже начинают монтировать новогодние елки. В Оболонском районе будет по меньшей мере одна, возле ТРЦ "Блокбастер". Кроме того, там же начался монтаж катка, в центре которого и будет елка", – говорится в сообщении.
На фото видно, что каркас будущей елки готов, на нем начали устанавливать элементы украшений.
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Отметим, что киевляне просят не устанавливать главную елку во время войны: петиция набрала голоса .
Напомним, в Черновцах не будут устанавливать новогоднюю елку на Соборной площади. Решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.
Добавим, что в Днепре готовятся установить новогоднюю елку: горожанам предложили "компромиссный вариант".