Об этом сообщает государственное агентство Сирии SANA.

"В 23:18 в воскресенье Израиль совершил воздушную ракетную агрессию с направления Триполи – Гермель на севере Ливана, нацелившись на военный аэропорт "Шайрат" в сельской местности Хомс. Агрессия, кроме материальных потерь, привела к гибели двух военных и к ранениям еще трех", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на военный источник.

Источник добавил, что сирийские ПВО отразили израильскую ракетную агрессию и сбили несколько ракет. Также сообщается, что, помимо материальных потерь, известно о гибели двух солдат и ранении троих.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на свой источник к военных кругах сообщает, что удары Израиля были нанесены по взлетно-посадочной полосе на авиабазе, расположенной к юго-востоку от города Хомс. По его словам, за последние три года российские военные значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения в «Шайрате», включая укрытия для самолетов.

Согласно неофициальным данным, в последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам.

Напомним, Ирану может скоро стать не до поставко росии оружия.

Также сообщалось, что израильский офицер назвал причину, почему Иерусалим не готов продать ПРО Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян почти не осталось иранских дронов для атаки Украины, но есть и неприятная новость - Резников пояснил ситуацию