Чернобаевка с первых дней российского вторжения была под плотным огнем ВСУ, украинские защитники постоянно били по вражескому скоплению техники и сил.

Наконец легендарное село Херсонской области освобождено и в сети начали появляться кадры, в том числе аэродрома.

"Вот что осталось от Чернобаевки", - говорит на одном из видео военный, рассказывая о судьбе инфраструктуры и демонстрируя уничтоженную российскую технику.

Среди кучи металлолома можно заметить не только вражеские танки, но и, например, украденную у местных фермеров сельхозтехнику.

Кроме того, на одном из кадров из освобожденной Чернобаевки заметили уничтоженный редкий и в известной степени для российской армии уникальный экземпляр РЛС.

«Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.», – сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Также в ВСУ подчеркнули, что в войска ПВО оккупантов поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные" так и наименее распространенные РЛС.

Также в Сети показали, как сейчас выглядит Чернобаевка с высоты птичьего полета.

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