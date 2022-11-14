Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

Это, по его словам, произошло еще в прошлые дни и повлияло на питание ряда областей. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

По его словам, ситуация в этих областях пока остается сложной.

«Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября получила украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема», - отметил Кудрицкий, добавив, что пока говорить о полном устранении этих повреждений не приходится.

По данным Укрэнерго, в понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

"В других областях Украины отключения пока не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Также энергетики призывают украинцев сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Напомним, в Киевской области введен "новогодний" запрет.

Также был опубликован полный список товаров, на который отменены налоги – ради прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Politeka.net писала, что вместе с электроэнергией может исчезнуть связь и инет – почему так происходит.