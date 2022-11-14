В поезде "Укрзализныци" произошел скандал: военного, возвращавшегося со службы в Донецкой области домой - в Киев в отпуск, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник был вынужден провести там семь часов.

По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два человека, сидевшие рядом в Интерсити из Днепра 11 ноября.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - рассказала на своей странице в Instagram основательница благотворительного фонда "Країна нескорених" Любовь Олиградская, к которой обратились родственники пострадавшего.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и на него отреагировали в "Укрзализныце". На официальной странице компании заявили, что разобрались в ситуации.

"Военного, возвращавшегося домой, пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальное путешествие в тамбуре", - сообщили в "Укрзализныце".

По словам Олиградской, военному в качестве прощения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

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