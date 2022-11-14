В Украине готовятся продлить сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка, соответствующие постановления уже поддержал комитет ВРУ по вопросам обороны.

"Соответствующие постановления 8189 и 8190 рекомендованы к одобрению на пленарном заседании, которое состоится в ближайшие дни", - рассказал Железняк.

По его словам, речь идет о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней, то есть до 19 февраля 2023 года.

В 2022 году мобилизация предполагала 4 волны. Комплектование военных происходит по специальностям, необходимым на фронте.

Процесс будет продолжаться и в 2023 году.

Добавим, военным назначается ежемесячный должностной оклад, надбавки, доплаты и премии, выплаты за участие в боевых действиях и/или пребывание в плену, в окружении.

Так, отдельные виды выплат и доплат имеют размер до 100 тысяч гривен в месяц, которые выплачиваются пропорционально месяцу. Для получения выплат командование представляет отчеты об участии и задании личного состава в боевых действиях.

Подчеркнем, что сегодня, 14 ноября, в освобожденном от оккупантов Херсоне состоялось официальное поднятие флага Украины.

Также сообщалось, что в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Politeka.net писала, что после освобождения Херсона бои усилятся, зимней паузы на фронте не будет.