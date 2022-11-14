«Скопление врага на небольшой территории создает вражескому командованию намного больше проблем, чем его равномерное рассредоточение».

Такое мнение, как пишет Politeka.net, в своем телеграм-канале высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя ситуацию, в которой оказались оккупанті после бегствва из Херсона.

Так, Коваленко отметиил, что контрнаступление ВСУ всегда сопровождалось выверенным процессом подготовки и этап формирования условий для контрнаступления - это самый длительный период перед рывком.

«Так же, очень важным в планировании был учет неизменного долгое время превосходства врага по артиллерии и авиации. Эти факторы крайне негативно влияли на возможности ВСУ по глубокому контрнаступлению, поскольку всегда учитывался вариант применения огневого вала врагом в обороне в среднем на дистанции 20 км и авиации уже со своей сеткой применения. Однако сейчас можно говорить о том, что по этим позициям произошёл коренной перелом. И стал он, в том числе и следствием уменьшения оккупированных территорий», - пояснил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что «глава военной науки» о том, что скопившегося на меньшей по размеру территории врага будет сложнее разбить давно себя изжила. По его мнению, это наоборот принесеь вражескому командованию намного больше проблем.

«Это приводит к нарушению системы управления передовыми подразделениями и системы их обеспечения. Особенно при отсутствии полноценной логистики и связи. А, что первое, что второе, всегда было Ахиллесовой пятой российской армии. Сейчас же эта Ахиллесова пята и вовсе, в коллапсирующей состоянии гангрены. Как ни странно, особенно на Юге», - добавил Коваленко.

По его словам, ситуация на фронте сейчас выходит на «интересный горизонт». Так, Коваленко, подчеркнул, что ВСУ теперь имеют превосходство по дальности и точности артиллерии, хотя по-прежнему и уступают в огневом потенциале.

Так, украинские защитники могут наносить удары по врагу от 10 до 20 км в глубину с минимальными для себя рисками. Кроме того, ВСУ могут контролировать воздушное пространство в пределах тех же 10 – 20 км вглубь оккупированной территории. И так же с минимальными рисками для средств ПВО.

«То есть, оптимальное углубление по линии фронта на том или ином участке боевых действий в ближайшей перспективе вполне может составлять именно эти 10-20 км. А такое углубление это как минимум прорыв линии обороны, если не больше – обрушение обороны противника в целом на участке, локации... плацдарме?», - предположил Коваленко дальнейшее развитие событий.

Эксперт выразил уверенность, что отступая, враг сам себе осложняет положение.

«Но другого выбора у него нет. Как я говорю – суицидально патовая ситуация», - заключил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон и признался, ради чего рисковал.

Также сообщалось, что после бегства оккупантов из Херсона бои усилятся, а паузы на фронте во время зимы не будет.

Кроме того, Politeka.net писала, что военное положение и мобилизацию готовятся продлить на внушительный срок.