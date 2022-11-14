Похоже на освобождение Херсона от российских кафиров радуются не только херсонцы. В Ялте люди пели и плясали под украинские песни.

Соответствующее видео было обнародовано в сети. На кадрах видно, как люди устроили веселье под украинскую песню "Ой, смерека".

Такая информация не могла остаться без комментариев:

"Крым возвращается в родную гавань...",

"В Крыму там всегда играли украинские песни. Просто на фоне событий оно играет другим красками",

"Они вдохновились херсонцами",

"Пусть уже начинают сканировать кричалку "путин *уйло, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла";

"Ялта на уже легком старте готовится к возвращению домой. Все впереди".

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