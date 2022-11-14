По крайней мере, в школах Киева. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, зимние каникулы продлятся до 27 января 2023 года.
«В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева», – пояснил мэр.
Что касается того, сколько будет продолжаться этот учебный год, который, подчеркнем, происходит на фоне жестокой и полномасштабной войны, то он в столичных школах продлится до 1 июля.
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Напомним, враг повредил один из ключевых объектов Укрэнерго.
Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.
Также сообщалось, что отключение электроэнергии обернулось новой бедой для украинцев - количество взрывов возросло.
Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электричеством иногда исчезают связь и инет.