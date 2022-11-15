Жители уволенных населенных пунктов жалуются на то, что коллаборантов никто не собирается наказывать.

Соответствующее видео опубликовал блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". На нем пережившие оккупацию жительницы села жалуются на несправедливость.

"Поклонники "русского мира" и сейчас есть в селе и никто их не трогает - переобулись как говорится.

Тех, кто проводил референдумы, забрали. А те, кто кормили оккупантов, целовались с ними и катались на БТРах, все, скотиняки, сидят дома и никто им ничего не делает.

А как же нам после такого жить? Если я знаю, что они их встречали и они будут вместе со мной жить?

Понимаете, наше государство толкает нас на преступление. Я не выдержу, я сама их буду избивать. Я не могу жить с тем человеком в деревне.

Вот женщина одна скажет, как к ней ездили. Она говорит "это мои племянники". Бурят племянники, дегестанцы племянники или русские племянники? Там кодло целое заходило к ним и они всех кормили. И живут сейчас, как ничего не произошло и никто ничего не делает. Где справедливость? Где наши законы?» - жалуются женщины.

"Считаю, что уже на законодательном уровне нужно немедленно разрабатывать алгоритм ответственности таких сторонников".

Лишение права голоса на выборах, создание реестра, самостоятельный выезд "на семью" и прочее.

Большая цена, чтобы прощать и включать толерантность", - добавил Анатолий Штефан.

Напомним, в Бахмуте женщина выругала волонтеров за "неправильную" гуманитарку.

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