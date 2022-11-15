Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандал с украинским военным, который возвращался поездом в Киев, и которого выпроводили из вагона попутчики из-за якобы неприятного запаха.

Своего мнения глава МИД высказал на своей странице в Сети.

"История украинского солдата, которого оскорбили в поезде из-за якобы плохого запаха, напомнила мне другую историю. В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами.

Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: “Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, которые возвращаются домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе до той войны не повлияло на уважение военных", - написал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что правильно, что солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту - политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям, а в Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат.

"Сложно установить все детали этой истории, но прочитав все, что сейчас о ней известно, выражаю свою благодарность и уважение к украинскому солдату Виктору Ивановичу Якименко. Я желаю ему хорошо провести отпуск с родными, к которым он вернулся из Донбасса.

Именно благодаря им мы все живем в свободной и независимой Украине, и те, кто попался на его пути в этом поезде и не прошел тест на обычное человеческое достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им. всего, проблема отнюдь не у них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы «пахнуло». Пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает», - считает Кулеба.

Напомним, бойца ВСУ заставили ехать 7 часов стоя в тамбуре, потому что "от него плохо пахнет".

После чего в "Укрзализныце" пересмотрели пять часов видео с камер в вагоне, где возник конфликт.

Там уверяют, что словесная перепалка произошла между пассажирами до того, как проводник подошла проверять билеты.