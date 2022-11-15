Напомним, Байден Байден встретился с Цзиньпином впервые после избрания президентом США. Как оказалось, встреча затянулась на три часа. Лидеры в том числе обсудили главные региональные и глобальные проблемы, в частности, российское вторжение в Украину.

«Эта встреча стала началом "мира без Путина". Российский режим еще может натворить немало зла, но в высшей лиги мировой политики Кремля нет. Решение Путина не появляться на саммите "Двадцатки" (даже онлайн) только подчеркивает это», - комментирует событие бывший министр иностранных дел Павел Климкин в своем Фейсбуке.

По мнению дипломата, очевидно, что Китай не будет "сдавать" российский режим. Ведь это ему это ему не выгодно – зачем терять партнера, который фактически становится вассалом.

«В обществе или террариуме, называйте, как хотите, мировых лидеров, Россия потеряла свою игру, которой так гордилась, и стала "третьим лишним". Радоваться рано: Запад боится неконтролируемой перезагрузки России, а незападный мир хочет и дальше покупать ее ресурсы и продовольствие», - предупредил Климкин.

Но, отмечает он, есть и хорошая новость. Она заключается в том, что международный престиж России не вернуть – ее больше не боятся и не уважают.

«Это не делает Россию менее опасной, скорее наоборот, но делает ее гораздо слабее. И этот процесс уже не остановить. На международной арене все меньше России – и это очень хорошо», - подчеркнул Климкин.

Между тем стало известно, что президент США Байден провел неанонсированную встречу с лидером Турции Эрдоганом. Отмечается, что презденты пришли к согласию в том, что зерновое соглашение имеет решающее значение для продовольственной безопасности, а потому оно должно быть продлено.

Также президенты на полях саммита G20 обсудили теракт, совершенный в Стамбуле.

О содержании встречи сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, озвучен список требований Украины для мира с россией.

Также сообщалось, что украинские чиновники организовали циничную схему поборов на фоне "зернового коридора".

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный назвал единственное условие для переговоров с россией.