Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в офисе президента Украины.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», - говорится в сообщении.

Также украинцев призывали потреблять электроэнергию умеренно.

Между тем, Укрзализныця сообщила, что в связи с враждебными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда прибудут с задержкой.

«В целом по состоянию на данный момент 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику. Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии», - сообщили в УЗ.

Также там напомнили, что пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах.

Напомним, днем ​​15 ноября российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Украине.

В частности, одна из ракет попала в жилой дом в Киеве.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил список требований Украины для мира с россией.