Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в офисе президента Украины.
«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», - говорится в сообщении.
Также украинцев призывали потреблять электроэнергию умеренно.
Между тем, Укрзализныця сообщила, что в связи с враждебными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда прибудут с задержкой.
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«В целом по состоянию на данный момент 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику. Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии», - сообщили в УЗ.
Также там напомнили, что пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах.
Напомним, днем 15 ноября российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Украине.
В частности, одна из ракет попала в жилой дом в Киеве.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил список требований Украины для мира с россией.