Пролетавший 15 ноября над воздушным пространством Польши натовский самолет отследил ракету, разорвавшуюся в поселке Пшеводув. Данные были переданы Варшаве и Североатлантическому союзу.
Об этом во вторник сообщил военный представитель Североатлантического альянса. Его слова процитировало издание CNN .
"Информация о радарах ракеты была предоставлена НАТО и Польше", – сказал он.
Отмечается, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.
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Борт, который во вторник летел над Польшей, прежде всего следил за событиями в Украине, которая в это время переживала очередной массированный ракетный удар со стороны РФ.
Официальный представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, которая отслеживалась приземлением в Польше, и откуда именно и куда ее выпустили.
Отметим, что Байден удивил заявлением об атаке Польши. По предварительной информации, взрыв мог быть вызван не выпущенной из россии ракетой.