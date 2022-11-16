Пролетавший 15 ноября над воздушным пространством Польши натовский самолет отследил ракету, разорвавшуюся в поселке Пшеводув. Данные были переданы Варшаве и Североатлантическому союзу.

Об этом во вторник сообщил военный представитель Североатлантического альянса. Его слова процитировало издание CNN .

"Информация о радарах ракеты была предоставлена ​​НАТО и Польше", – сказал он.

Отмечается, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Борт, который во вторник летел над Польшей, прежде всего следил за событиями в Украине, которая в это время переживала очередной массированный ракетный удар со стороны РФ.

Официальный представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, которая отслеживалась приземлением в Польше, и откуда именно и куда ее выпустили.

Отметим, что Байден удивил заявлением об атаке Польши. По предварительной информации, взрыв мог быть вызван не выпущенной из россии ракетой.