Село Новоалександровка Херсонской области освободили от россиян в октябре. Жители прожили под оккупацией более полугода.

Как передает Следствие.Инфо,

жители села расскзали, как оккупанты вели себя во время этих дней.

«Женщина, чье здание разрушили россияне, передавала информацию об оккупантах Вооруженным силам Украины. Она нашим рассказывала, сколько пушек потащили. Да ты что. Мы в 5 утра вывозили ребенка. «Мешок на голову, на трассу. Поубиваем»… Она уехала. Перезвонила. Сказала ребятам (ВСУ, - ред.). Все равно не сдавалось. Все равно до последнего. И знамена при россиянах цепляли», — рассказывает местная жительница Дина.

Жители Новоалександровки во время оккупации развешивали украинские флаги на зданиях, а русские снимали и жгли.

«Вечером еще русские здесь были. А мы уже там флаг повесили. Утром идут русские, смотрят на украинское знамя: «а что, уже украинцы зашли?» А ребята говорят, что да. «А когда? - а сейчас». Они так убегали! И БТР бросили на пруду. И эти пулеметы. Все бросили. И носки, трусы в клубе бросили. Так убегали», — вспоминает женщина.

Сейчас россияне обстреливают деревню с другого берега реки Днепр, которая находится недалеко от Новоалександровки.

«Как наши освобождали село — сюда ни один снаряд не прилетел, нигде ничто не стрельнуло. Никто не пострадал от наших. А они (русские, ред.) это стреляют из-за Днепра. Здесь Днепр — 7 км… Из минометов, из пушек они сюда стряпают», — рассказывает Екатерина.

Из-за постоянных обстрелов Новоалександровка осталась без света. Однако местные настроены оптимистично. Верят, что скоро все закончится: хлеб привозят, гуманитарку раздают. Не голодаем. А дальше посмотрим. Хватит».

Напомним, в Бахмуте женщина выругала волонтеров за "неправильную" гуманитарку.

Также оккупанта поймали в освобожденном Херсоне, видео: каких бед он успел натворить.

Кроме того, жительницы освобожденного села пожаловались на безнаказанность соседей-коллаборантов.