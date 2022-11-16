За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Под ударом оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

Позже стало известно, что вцелом противник выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион уничтожили подразделения Сил Обороны.

Напомним, до этого самый массовый обстрел после 24 февраля был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, во время ракетных ударов 15 ноября российские военные, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия.

В Институте также пришли к мнению, что российские войска истощают свои запасы высокоточных систем вооружения и, вероятно, будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Также аналитики отмечают увеличение процента сбитых Украиной ракет. Это, отмечается в отчете, свидетельствует об улучшении украинской противовоздушной обороны в течение последнего месяца, что связано с эффективностью систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко напомнил в своем телеграм-канале, что последний массированный удар по Украине был 31 октября, а до того – 10 октября.

«То есть, восстановление потенциала ракетных ударов по Украине занимает у оккупантов в среднем две недели», - отметил эксперт.

Также Коваленко высказал уверенность, что россия «очень глубоко залезла в свой неприкосновенный запас».

«Почему? Потому, что ей сейчас переговоры нужны как никогда. Освобождена Харьковская область. Освобождена правобережная Херсонщина. Освобождаются… остальные территории где-то там. Переговоры любой ценой! Поймите – это конвульсия. И победа, свобода, независимость, они стоят в триллион раз большего, чем ситуативный комфорт. Хотя, украинцы и так это прекрасно знают, но не россияне», - подчеркнул аналитик.

Эсперт также отметил, что в атаке есть важный аспект, почему россия уничтожает гражданские объекты, а не военные и добавил, что сначала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты выпустили по стране около 5 тысяч ракет.

Такое количество для, например, Грузии или Эстонии, по словам Коваленко, означал бы абсолютный крах всего - милитарной составляющей, социальной, энергетической .

«Но, не для Украины. Почему? Прежде всего, Украина самая большая страна в Европе. Страна технически и технологически развитая. Например, у нас газом, электричеством, связью и прочим обеспечено в процентном соотношении больше населения, чем, например, в россии. Внезапно! Правда? В Украине лучше дороги, чем в россии, эффективнее работают коммунальные и ремонтные службы, лучшая транспортная сеть, логистика и так далее. Но важное, в случае полномасштабной войны, другое – Украина эта страна, выходцы из которой учили россиян воевать со времен российской империи….», - отметил Коваленко, акцентировав, что украинцы хороши в"тактических ухищрениях" и умеют побеждать.

Напомним, после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.

Такж сообщалось, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.

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