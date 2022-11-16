Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в Россию.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ЧВК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины.

«Важно, что санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до покупки и использования иранских дронов», - подчеркнула Маркарова.

О том, что производители иранских БПЛА, которые используются россией для атак против гражданской инфраструктуры Украины, попали под санкции сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы с самого начала говорили, что так будет и многое для этого делали. Имеем результат», - отметил Ермак.

По его словам, санкции были введены против иранского исследовательского центра Shahed Aviation Industries Research Center, ответственного за разработку и производство БПЛА Shahed, используемых российскими войсками в Украине.

«Из-за причастности к транспортировке этих беспилотников ограничения были введены против еще двух юридических лиц – Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Госдеп США внес в санкционный перечень российскую частную военную компанию "Вагнер" и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries», - сообщил Ермак.

Кроме того, управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против двух лиц, способствовавших приобретению ППК "Вагнера" ​​иранских дронов - Аббаса Джума и Тиграна Христофоровича Срабионова.

«Иран очень любит говорить, что это не они. Что ж, санкциям виднее», - подчеркнул глава ОП.

Напомним, помимо ракет в масштабной атаке по Украине 15 ноября россия задействовала также иранские дроны.

Также сообщалось, что после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.