Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.
По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ЧВК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины.
«Важно, что санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до покупки и использования иранских дронов», - подчеркнула Маркарова.
О том, что производители иранских БПЛА, которые используются россией для атак против гражданской инфраструктуры Украины, попали под санкции сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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«Мы с самого начала говорили, что так будет и многое для этого делали. Имеем результат», - отметил Ермак.
По его словам, санкции были введены против иранского исследовательского центра Shahed Aviation Industries Research Center, ответственного за разработку и производство БПЛА Shahed, используемых российскими войсками в Украине.
«Из-за причастности к транспортировке этих беспилотников ограничения были введены против еще двух юридических лиц – Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Госдеп США внес в санкционный перечень российскую частную военную компанию "Вагнер" и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries», - сообщил Ермак.
Кроме того, управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против двух лиц, способствовавших приобретению ППК "Вагнера" иранских дронов - Аббаса Джума и Тиграна Христофоровича Срабионова.
«Иран очень любит говорить, что это не они. Что ж, санкциям виднее», - подчеркнул глава ОП.
Напомним, помимо ракет в масштабной атаке по Украине 15 ноября россия задействовала также иранские дроны.
Также сообщалось, что после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.