В Киевской области разыскивают 25-летнего Вячеслава Бурковского, сбежавшего из психоневрологического интерната.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«Полиция Киевщины разыскивает Бурковского Вячеслава Викторовича, 1997 г.р., самовольно покинувшего психоневрологический интернат. В прошлом отбывал наказание за убийство. Легко входит в доверие», – предупредили правоохранители.

По словам полицейских Киевщины, на вид беглецу 40 лет, рост - 160 см, среднее телосложение, короткостриженные волосы темно-русого цвета, овальное лицо, большой открытый нос, большие оттопыренные уши.

Также сообщается, что мужчина общается на украинском языке.

Вячеслав Бурковский был одет в куртку черно-серого цвета со светоотражающими элементами на рукавах, шапку черного цвета, камуфляжные черные брюки и ботинки на шнурках.

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