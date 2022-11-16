Об этом сообщили в полиции Киевской области.
«Полиция Киевщины разыскивает Бурковского Вячеслава Викторовича, 1997 г.р., самовольно покинувшего психоневрологический интернат. В прошлом отбывал наказание за убийство. Легко входит в доверие», – предупредили правоохранители.
По словам полицейских Киевщины, на вид беглецу 40 лет, рост - 160 см, среднее телосложение, короткостриженные волосы темно-русого цвета, овальное лицо, большой открытый нос, большие оттопыренные уши.
Также сообщается, что мужчина общается на украинском языке.
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Вячеслав Бурковский был одет в куртку черно-серого цвета со светоотражающими элементами на рукавах, шапку черного цвета, камуфляжные черные брюки и ботинки на шнурках.
Напомним, ранее стало известно, что полицейские забрали из семьи в Днепре шесть детей, живших в ужасных условиях.
Также сообщалось о новых подробностях любовной драмы в Одессе.
Кроме того, Politeka.net писала, что девочка получила огнестрельное ранение – мужчина перепутал ребенка с лисой.