Стало известно об еще одной жертве масштабного ракетного обстрела со стороны оккупантов 15 ноября.

Погибшую женщину нашли на одном из кладбищей Киевской области.

«Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, почитая память мужа, и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты», - сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Известно, что женщина была жительницей села Плесецкое.

Напомним, за прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Под ударом оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

Также днем 15 ноября пожарные спасатели Киева получили сообщения о попадании по трем адресам.

Так, в Печерском районе столицы вследствие падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 2 и 3 этаже 5-этажного жилого дома общей площадью 60 кв. м с частичным разрушением фасада здания. Также произошло частичное разрушение квартиры на 24-м этаже 24-этажного жилого дома без последующего горения.

В Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты упали у фундамента заброшенного строительства.

По одному из адресов спасатели выявили тело одного погибшего.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области в результате пожара из-за свечи погиб мужчина.