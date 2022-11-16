Погибшую женщину нашли на одном из кладбищей Киевской области.
«Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, почитая память мужа, и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты», - сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.
Известно, что женщина была жительницей села Плесецкое.
Напомним, за прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.
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Под ударом оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.
Также днем 15 ноября пожарные спасатели Киева получили сообщения о попадании по трем адресам.
Так, в Печерском районе столицы вследствие падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 2 и 3 этаже 5-этажного жилого дома общей площадью 60 кв. м с частичным разрушением фасада здания. Также произошло частичное разрушение квартиры на 24-м этаже 24-этажного жилого дома без последующего горения.
В Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты упали у фундамента заброшенного строительства.
По одному из адресов спасатели выявили тело одного погибшего.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области в результате пожара из-за свечи погиб мужчина.