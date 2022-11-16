По словам Столтенберга, ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО при отражении российских атак.

"Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была намеренная атака. И нет никаких признаков, что россия готовила нападение по территории НАТО", – заявил Столтенберг во время брифинга в Брюсселе.

Также Столтенберг назвал страну, виновную в инциденте.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что предварительные данные указывают на то, что ЧП произошло из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак во вторник.

По словам Столтенберга, у НАТО нет данных о том, что Россия планирует наступательные военные действия против союзников Альянса, инцидент демонстрирует, что есть опасность, связанная с продолжающейся войной в Украине.

"Но это не изменило нашу фундаментальную оценку угрозы для союзников НАТО", - заверил Столтенберг.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по поводу инцидента с ракетами в Польше. Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее детальное изучение инцидента и требует доступа для украинских специалистов.

Также Украина готова предоставить доказательства «российского следа» в происшествии.

"Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО.

Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В этой связи напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", – заявил секретарь СНБО Данилов по результатам Ставки.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что кто бы ни выпустил ракету, попавшую в ферму на территории Польши, виновата в этом прежде россия, которая начала войну против Украины.

Также заявление по поводу падения ракеты на территории Польши сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак: "Нам всем должно быть понятно, ничего бы этого не произошло, если бы не вторжение россии в Украину. Такая жестокая и безжалостная реальность путинской войны».

Напомним, ранее инцидент прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

Президент Польши, в свою очередь, заявил, что ракета может быть украинской.

Также сообщалось, что самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету.