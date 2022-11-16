Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что попадания ракет на польскую территорию не было бы, если бы Россия не вторглась в Украину. Он подчеркнул, что вся ответственность лежит на российских оккупантах. С таким заявлением премьер выступил в рамках саммита G20 на Бали 16 ноября.

Он провел пресс-конференцию и сказал, что война путина продолжает разрушать мировую экономику. Сунак призвал союзников дождаться результатов "полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше".

"Нам всем должно быть ясно, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока это продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это продолжается, это продолжит разрушать мировую экономику", – заявил Сунак.

Риши Сунак

Ранее он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры заявили, что "каким бы ни был исход этого расследования, вторжение путина в Украину прямо виновато в продолжающемся насилии".

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Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.

Польша, ракетный удар

Напомним, Вслед за гибелью Стремоусова: загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами.

Как сообщала Politeka, Украинская ПВО успешно уничтожила ракеты оккупантов: видео невероятного результата.

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