Новый премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что ничего бы не произошло, если бы не российское вторжение в Украину.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что попадания ракет на польскую территорию не было бы, если бы Россия не вторглась в Украину. Он подчеркнул, что вся ответственность лежит на российских оккупантах. С таким заявлением премьер выступил в рамках саммита G20 на Бали 16 ноября.

Он провел пресс-конференцию и сказал, что война путина продолжает разрушать мировую экономику. Сунак призвал союзников дождаться результатов "полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше".

"Нам всем должно быть ясно, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока это продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это продолжается, это продолжит разрушать мировую экономику", – заявил Сунак.

Ранее он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры заявили, что "каким бы ни был исход этого расследования, вторжение путина в Украину прямо виновато в продолжающемся насилии".

"None of this would be happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine."



Prime Minister Rishi Sunak is holding a news conference at the G20 summit and reacts to the missile that hit Poland, killing two people.https://t.co/Cobp9Rxess



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/U9XhyoYDjK — Sky News (@SkyNews) November 16, 2022

Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.

Напомним, Вслед за гибелью Стремоусова: загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами.

Как сообщала Politeka, Украинская ПВО успешно уничтожила ракеты оккупантов: видео невероятного результата.

Также Politeka писала, что "Вторая армия мира" потратила три дорогих ракеты, чтобы разрушить ресторан: кадры с места.