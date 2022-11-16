Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что попадания ракет на польскую территорию не было бы, если бы Россия не вторглась в Украину. Он подчеркнул, что вся ответственность лежит на российских оккупантах. С таким заявлением премьер выступил в рамках саммита G20 на Бали 16 ноября.
Он провел пресс-конференцию и сказал, что война путина продолжает разрушать мировую экономику. Сунак призвал союзников дождаться результатов "полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше".
"Нам всем должно быть ясно, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока это продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это продолжается, это продолжит разрушать мировую экономику", – заявил Сунак.
Ранее он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры заявили, что "каким бы ни был исход этого расследования, вторжение путина в Украину прямо виновато в продолжающемся насилии".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Это конвульсия": россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины, и этому есть причины
Их «царь» уже всё, - политик Дмитрий Спивак сообщил, что может измениться в россии в ближайшие два месяца
Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как выглядит ее дом в селе, где она выросла: "Непредсказуемая жизнь..."
"Уже завтра": украинцев предупредили о резком изменении погоды, зима придет раньше
Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.
Напомним, Вслед за гибелью Стремоусова: загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами.
Как сообщала Politeka, Украинская ПВО успешно уничтожила ракеты оккупантов: видео невероятного результата.
Также Politeka писала, что "Вторая армия мира" потратила три дорогих ракеты, чтобы разрушить ресторан: кадры с места.