Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока возвращаться в Украину опасно, однако он не может запретить людям не возвращаться домой. По его словам, это "личная ответственность каждого". Об этом украинский президент рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ.

"Побуждать возвращать людей – это большая ответственность. Но, по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, – это личная ответственность. Это личные вещи. Я не могу так сказать: "Возвращайтесь!". Если бы украинское небо было полностью или на 90 % защищено, мы говорим откровенно: экономика государства без вас не может работать, и все же нет ее без работающих людей. На сегодня я не могу предоставить гарантий, что наши воздушные силы защитят на 90-95%, желательно – на 100%", – подчеркнул он.

Впрочем, Зеленский уверен, что после победы Украины будет "человеческий" и "экономический бум". "Они все вернутся. Еще будут очереди, а также будут граждане из других стран, которые захотят приехать в Украину. У нас будет бум", – шутливо сказал лидер Украины.

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