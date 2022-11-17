Лидер Кремля Владимир Путин уже надеется на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет Politeka.net, Зеленский заявил на встрече с журналистами в Киеве.

«Я получил сигналы, что путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что россия ведет публичную войну», - сообщил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что предпосылки для переговоров он уже озвучил во время выступления на саммите G20.

Напомним, 15 ноября Зеленский озвучил десять условий Украины для мира с россией.

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Как известно, вскоре россия нанесла ракетный удар по Украине и Киеву, который стал самым масштабным с 24 февраля. Оккупанты выпустили по Украине почти сто ракет и десятки дронов.

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.