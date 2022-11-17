Об этом, как пишет Politeka.net, Зеленский заявил на встрече с журналистами в Киеве.

«Я получил сигналы, что путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что россия ведет публичную войну», - сообщил Зеленский.

руины, война, дом

При этом он подчеркнул, что предпосылки для переговоров он уже озвучил во время выступления на саммите G20.

Напомним, 15 ноября Зеленский озвучил десять условий Украины для мира с россией.

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1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

война, обстрел, руины

Как известно, вскоре россия нанесла ракетный удар по Украине и Киеву, который стал самым масштабным с 24 февраля. Оккупанты выпустили по Украине почти сто ракет и десятки дронов.

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.