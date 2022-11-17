Об этом, как пишет Politeka.net, Зеленский заявил на встрече с журналистами в Киеве.
«Я получил сигналы, что путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что россия ведет публичную войну», - сообщил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что предпосылки для переговоров он уже озвучил во время выступления на саммите G20.
Напомним, 15 ноября Зеленский озвучил десять условий Украины для мира с россией.
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1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
Как известно, вскоре россия нанесла ракетный удар по Украине и Киеву, который стал самым масштабным с 24 февраля. Оккупанты выпустили по Украине почти сто ракет и десятки дронов.
Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.
Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.