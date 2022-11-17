В Херсоне взорвали здание полиции, появилось видео с места.

На кадрах можно увидеть, что здание превратилось в груду камней, пишет Politeka.net.

И это еще один пример того, почему жителям Херсона и Херсонской области нужно быть чрезвычайно осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва невозможно», - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, благодаря смекалке и сноровке взрывотехников никто не пострадал.

В комментариях люди удивляются масштабам разрушений и количеству взрывчатки, которую оставил враг: "Ого...".

Всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсона. Изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее стало известно, что россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Кроме того, враг заминировал почти весь город.

«Я хочу всех предостеречь. Сейчас ведутся работі по разминированию. Враг заминировал почти все. Очень вас прошу не собираться в людных местах», – призвал начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Также в Сети появились кадры, как теперь выглядит Антоновский мост.

Также сообщалось, как выглядит база армии россии после ее бегства из Херсона.

Кроме того, Politeka.net писала, куда именно оккупанты бежали из Херсона.

Также напомним, что министр обороны Украины впервые рассказал о своей родне в Херсоне.