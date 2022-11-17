Как пишет Politeka.net, в результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения.
«В частности разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли. Искренние соболезнования их родным и близким», - сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Также он опубликовал фото, на которых можно увидеть, что жилой дом превратился в груду камней.
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Тем временем оккупанты снова атакуют инфраструктурные объекты Украины. Взрывы гремят в разных регионах Украины.
Уже известно, что в Днепре попадание в два инфраструктурных объекта. Предварительно один человек пострадал.
Противник также нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Жители Киевщины и Львовщины сообщают о работе ПВО.
Взрывы также слышны в Винницкой области - работает ПВО.
Украинцев просят оставаться в укрытиях.