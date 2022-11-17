Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине Запорожской области.

Как пишет Politeka.net, в результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения.

«В частности разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли. Искренние соболезнования их родным и близким», - сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Также он опубликовал фото, на которых можно увидеть, что жилой дом превратился в груду камней.

Тем временем оккупанты снова атакуют инфраструктурные объекты Украины. Взрывы гремят в разных регионах Украины.

Уже известно, что в Днепре попадание в два инфраструктурных объекта. Предварительно один человек пострадал.

Противник также нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Жители Киевщины и Львовщины сообщают о работе ПВО.

Взрывы также слышны в Винницкой области - работает ПВО.

Украинцев просят оставаться в укрытиях.