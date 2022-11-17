Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, экстренные службы проводят аварийно-спасательные работы в г. Вольнянск, где в результате ночного ракетного удара разрушен двухэтажный жилой дом.

В настоящее время под завалами обнаружены 4 погибших. Под обломками дома еще могут находиться люди, поскольку в нем проживало 4 семьи.

Разбирают завалы, кроме спасателей ГСЧС и коммунальных служб, также 10 волонтеров.

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Добавим, также стало известно, что возросло количество пострадавших в результате нового ракетного удара по Днепру.

«Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города», - сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что среди пострадавших - сотрудница мэрии. Огромный обломок прожег ее куртку и застрял.

Сейчас женщине делают операцию.

Напомним, утром 17 ноября Россия нанесла новый ракетный удар по регионам Украины.

Известно, что в Одессе ракета попала в логистический объект. Ранения получил один гражданский человек. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

Шесть ракет силами ПВО уничтожены над морем.

В общей сложности с Черного моря армия рф выпустила "Калибры", а из двух самолетов Су-30 направили шесть ракет воздушного базирования.

А над Киевом за время воздушной тревоги было уничтожено 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed".

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал страшные кадры момента ракетного удара по Днепру.