Число жертв от удара по одному из населенных пунктов Вольнянщины Запорожской области увеличилось.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, экстренные службы проводят аварийно-спасательные работы в г. Вольнянск, где в результате ночного ракетного удара разрушен двухэтажный жилой дом.

В настоящее время под завалами обнаружены 4 погибших. Под обломками дома еще могут находиться люди, поскольку в нем проживало 4 семьи.

Разбирают завалы, кроме спасателей ГСЧС и коммунальных служб, также 10 волонтеров.

Добавим, также стало известно, что возросло количество пострадавших в результате нового ракетного удара по Днепру.

«Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города», - сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что среди пострадавших - сотрудница мэрии. Огромный обломок прожег ее куртку и застрял.

Сейчас женщине делают операцию.

Напомним, утром 17 ноября Россия нанесла новый ракетный удар по регионам Украины.

Известно, что в Одессе ракета попала в логистический объект. Ранения получил один гражданский человек. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

Шесть ракет силами ПВО уничтожены над морем.

В общей сложности с Черного моря армия рф выпустила "Калибры", а из двух самолетов Су-30 направили шесть ракет воздушного базирования.

А над Киевом за время воздушной тревоги было уничтожено 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed".

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал страшные кадры момента ракетного удара по Днепру.