Так, речь идет не о том, чтобы выключать свет через каждые три-четыре часа, а о том, чтобы в сутки давать электроэнергию всего на несколько часов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, украинцам нужно быть готовыми к тому, что электроэнергии не будет днями.

«Количество часов, когда свет будут включать, короткое – 2,3 часа максимум», – сообщил Сахарук.

При этом регионы, в которых ситуация самая сложная, представитель ДТЭК назвать отказался.

Добавим, 15 и 17 ноября россия в очередной раз нанесла террористические удары по объектам инфраструктуры Украины.

В результате по всей стране обострились проблемы с электроснабжением.

Так, например, в Одесской области без света остаются 70% абонентов ДТЭК. У остальных есть свет, потому что на их линиях есть важные объекты.

По словам гендиректора ДТЭК Одесские электросети, разрушения – очень серьезные, так что электроэнергии не будет до стабилизации ситуации.

В Одессе у подавляющего количества потребителей свет есть примерно по два часа в день.

Между тем, в Киеве графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Кроме того, продолжается работа по возвращению электроснабжения в Херсон. На это нужно не менее двух недель, сообщило «Общественное» со ссылкой на облэнерго.

А вот возобновление энергосистемы Львовщины займет около года.

За 6 дней по Украине врагом было выпущено почти 150 ракетных ударов. 111 из них, по данным Генштаба, 15 ноября.

Только сегодня, 17 ноября, враг выпустил 16 крылатых ракет и 5 БПЛА.

Всего с 11 ноября удалось сбить 102 воздушных целей.

Также сообщалось, как вызвать "скорую", если перебои со связью.

Напомним, оккупанты превратили дом, в котором проживали четыре семьи, в груду камней.