Так, речь идет не о том, чтобы выключать свет через каждые три-четыре часа, а о том, чтобы в сутки давать электроэнергию всего на несколько часов.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, украинцам нужно быть готовыми к тому, что электроэнергии не будет днями.
«Количество часов, когда свет будут включать, короткое – 2,3 часа максимум», – сообщил Сахарук.
При этом регионы, в которых ситуация самая сложная, представитель ДТЭК назвать отказался.
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Добавим, 15 и 17 ноября россия в очередной раз нанесла террористические удары по объектам инфраструктуры Украины.
В результате по всей стране обострились проблемы с электроснабжением.
Так, например, в Одесской области без света остаются 70% абонентов ДТЭК. У остальных есть свет, потому что на их линиях есть важные объекты.
По словам гендиректора ДТЭК Одесские электросети, разрушения – очень серьезные, так что электроэнергии не будет до стабилизации ситуации.
В Одессе у подавляющего количества потребителей свет есть примерно по два часа в день.
Между тем, в Киеве графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Кроме того, продолжается работа по возвращению электроснабжения в Херсон. На это нужно не менее двух недель, сообщило «Общественное» со ссылкой на облэнерго.
А вот возобновление энергосистемы Львовщины займет около года.
За 6 дней по Украине врагом было выпущено почти 150 ракетных ударов. 111 из них, по данным Генштаба, 15 ноября.
Только сегодня, 17 ноября, враг выпустил 16 крылатых ракет и 5 БПЛА.
Всего с 11 ноября удалось сбить 102 воздушных целей.
Также сообщалось, как вызвать "скорую", если перебои со связью.
Напомним, оккупанты превратили дом, в котором проживали четыре семьи, в груду камней.