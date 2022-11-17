Инцидент произошел при отступлении россиян из Херсона. Из-за "дружеского огня" один российский военный получил ранения.
Украинский блоггер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram почти двухминутное видео с камеры российского оккупанта, на котором группа российских солдат попала под "дружеский огонь".
Инцидент произошел в Херсоне при отступлении российских войск на южном направлении. Группа военных РФ на катере, вероятно, выполняла боевое задание. На кадрах видно, что один из боевиков сначала бросил гранату в пришвартованную лодку, а затем открыл огонь по ее двигателю.
В ответ сразу же с противоположного берега другие россияне открыли плотный огонь из стрелкового оружия, в результате чего один из боевиков получил ранения. От испуга они попадали на дно катера, прячась от пуль своих сослуживцев.
Оккупанты безуспешно пытались докричаться, что они "свои", но огонь с другого берега не прекращался, из-за чего солдатам пришлось развернуть лодку в противоположном направлении и быстро уходить из-под обстрела.
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"Я рулю, говори куда, на право? Куда. Дол… б, там Херсон", — в панике кричал оккупант, очевидно не сориентировавшись на местности.
Напомним, утром 17 ноября началась новая ракетная атака по Украине.
Также сообщалось, что в британской разведке рассказали, с какими последствиями новых атак столкнется именно Кремль.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.