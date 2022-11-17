Инцидент произошел при отступлении россиян из Херсона. Из-за "дружеского огня" один российский военный получил ранения.

Украинский блоггер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram почти двухминутное видео с камеры российского оккупанта, на котором группа российских солдат попала под "дружеский огонь".

Инцидент произошел в Херсоне при отступлении российских войск на южном направлении. Группа военных РФ на катере, вероятно, выполняла боевое задание. На кадрах видно, что один из боевиков сначала бросил гранату в пришвартованную лодку, а затем открыл огонь по ее двигателю.

В ответ сразу же с противоположного берега другие россияне открыли плотный огонь из стрелкового оружия, в результате чего один из боевиков получил ранения. От испуга они попадали на дно катера, прячась от пуль своих сослуживцев.

Оккупанты безуспешно пытались докричаться, что они "свои", но огонь с другого берега не прекращался, из-за чего солдатам пришлось развернуть лодку в противоположном направлении и быстро уходить из-под обстрела.

"Я рулю, говори куда, на право? Куда. Дол… б, там Херсон", — в панике кричал оккупант, очевидно не сориентировавшись на местности.

Напомним, утром 17 ноября началась новая ракетная атака по Украине.

Также сообщалось, что в британской разведке рассказали, с какими последствиями новых атак столкнется именно Кремль.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.