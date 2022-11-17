Окружной суд Гааги во время зачитывания приговора по делу о крушении малазийского рейса MH17 заявил, что так называемая "ДНР" была контролируемой Россией как минимум с мая 2014 года.

Суд постановил , что с тех пор на территории Украины был международный вооруженный конфликт с "ДНР", которая контролируется Россией.

Отмечено, что Россия снабжала оружие самопровозглашенной республике. Там утверждают, что у боевиков "ДНР" было российское гражданство и были причастны к вооруженным силам Кремля. Мол, самопровозглашенные власти в Донецке получали указания из Москвы. Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры боевиков.

Также суд отметил, что пассажирский самолет MH17 был сбит с ЗРК "Бук" с территории оккупированного Россией Первомайского.

Виновными в сбитии Боинга и убийстве 298 человек признаны Игорь Гиркин, а также подчиненные ему боевики Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Суд заочно назначил пожизненное заключение и выплаты компенсаций родным погибших - их общая сумма составляет более 16 миллионов евро.