У диктатора страны-агрессорки россии путина заявили, что из-за отказа Зеленского от переговоров Украина теперь страдает от отсутствия света и тепла во многих районах регионов страны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.
Спикер кремля сказал, что ракетные удары наносят по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".
Песков сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевской власти. Она ведь отказывается от переговоров.
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"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны относительно отказа от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", сказал спикер кремля.
Напомним, утром 17 ноября началась новая ракетная атака по Украине.
Также сообщалось, что в британской разведке рассказали, с какими последствиями новых атак столкнется именно Кремль.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.