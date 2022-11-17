У диктатора страны-агрессорки россии путина заявили, что из-за отказа Зеленского от переговоров Украина теперь страдает от отсутствия света и тепла во многих районах регионов страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.

Спикер кремля сказал, что ракетные удары наносят по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Песков сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевской власти. Она ведь отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны относительно отказа от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", сказал спикер кремля.

Напомним, утром 17 ноября началась новая ракетная атака по Украине.

Также сообщалось, что в британской разведке рассказали, с какими последствиями новых атак столкнется именно Кремль.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.