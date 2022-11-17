Израильские власти разрешили странам-членам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее изготовленные в Израиле компоненты.

Об этом пишет в колонке для Haaretz журналист Йосси Мелман.

По его данным, речь идет о согласии Великобритании на поставку в Украину систем управления огнем и электрооптики, содержащих израильские компоненты.



Тель-Авив, до сих пор демонстрировавший нейтралитет, принял такое решение не самостоятельно, а с помощью США, пишет Мелман.



"Израиль согласился сделать это после того, как администрация [президента США Джо] Байдена призвала его отказаться от чисто гуманитарной помощи. Стратегические материалы были направлены в Украину через страну-члена НАТО, которая поставляет Киеву оружие" – говорится в статье.

Более того, ссылаясь на собственные источники, автор утверждает, что Израиль самостоятельно профинансирует часть таких поставок через посредников и намерен потратить на это "много миллионов долларов" из национального бюджета. В колонке не указаны подробно виды оружия, но упоминается "большой арсенал стратегического оборудования".

Также сообщалось, как выглядит база армии россии после ее бегства из Херсона.

Кроме того, Politeka.net писала, куда именно оккупанты бежали из Херсона.

Также напомним, что министр обороны Украины впервые рассказал о своей родне в Херсоне.