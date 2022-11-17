В Донецкой области состоится решающая для Украины битва.
Такое мнение высказал общественный деятель, военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов в соцсетях.
По словам Фирсова, воюющего в Донецкой области, у военных есть приказ от старшего командования, что ситуацию в регионе могут комментировать только лица, уполномоченные на это. Поэтому детали он не может разглашать.
"Скажу только одно – Бахмут продолжает быть под контролем ВСУ. Запасайтесь силами, потому что следующее время для нас будет решающим – именно на Донецком направлении, по моему мнению, будет происходить решающая битва", – считает Фирсов.
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Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.
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