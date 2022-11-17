В Донецкой области состоится решающая для Украины битва.

Такое мнение высказал общественный деятель, военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов в соцсетях.

По словам Фирсова, воюющего в Донецкой области, у военных есть приказ от старшего командования, что ситуацию в регионе могут комментировать только лица, уполномоченные на это. Поэтому детали он не может разглашать.

ВСУ, техника, флаг Украины, колонна ВСУ

"Скажу только одно – Бахмут продолжает быть под контролем ВСУ. Запасайтесь силами, потому что следующее время для нас будет решающим – именно на Донецком направлении, по моему мнению, будет происходить решающая битва", – считает Фирсов.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Земля вздрогнула, выросла стена огня: количество пострадавших в Днепре увеличилось

Началась новая ракетная атака по Украине, гремят взрывы: что известно о "прилетах"

Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским: что известно

"Легко входит в доверие": опасный преступник оказался на свободе, срочное предупреждение
Показать еще

Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.

флаг Украины, ВСУ

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.