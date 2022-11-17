Оккупанты, находящиеся на Донецком направлении, часто погибают от огня своих же сородичей.
По данным «ИС», такой вывод можно сделать из разговоров рашистов с родственниками.
Так, военнослужащий из Рязани по имени Артем отметил, что не верит, что еще живой, двое его товарищей погибли. Собеседник радуется и говорит – значит, все более-менее.
На что Артем ответил: «ни х.я ни более-менее, по нам тут миномёты х..ят, арта, танк, причем мы своих боимся больше, потому что по факту 60% ранений и смертей от наших. Наш танк х..т по нам, снаряды е.ашат метров 10 над головой. Тут вообще очень весело все!»
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Также в разговоре рашист уточняет, что по слухам, вероятность того, что они из Украины уедут через 3 месяца, очень мала. Артем уточнил, что ему, как «ветерану», положено 18 кв. м жилья: «так что и бабок заработаю, и жильё получу». При этом добавил, что уже три недели живет в яме в поле.
Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.
Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.