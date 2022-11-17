В Одесской области в Березовском районе расследуют смерть новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

15 ноября к правоохранителям обратились местные жители с сообщением о том, что их односелица родила ребенка, однако исчезла.

35-летняя роженица объяснила, что в конце сентября у нее преждевременно начались роды, она дома родила девочку, однако оказалась мертвой. Тогда мать вместо того, чтобы обратиться к врачам и полиции, похоронила дочь на своем дворе. Как оказалось, на учете беременных женщина не состояла.

Правоохранители открыли уголовное производство. Тело ребенка для установления причины смерти полицейские направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что новой бедой обернулось для украинцев отключение электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты повредили ключевой объект «Укрэнерго».