Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территорию Украины военным путем. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Подоляк напомнил, что во время российского вторжения 24 февраля никто не верил, что Украина выстоит в этом противостоянии. Однако уже закончилось девять месяцев войны, и наша страна находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории.

"Поэтому мне представляется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – маловероятно, велика вероятность того или иного события. Но события – это конкретные действия на линии фронта и это конкретное снабжение военных возможностей", - рассказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте. Также он прокомментировал, возможна ли полностью военная победа Украины в войне.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть чуточку иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет крупный город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", - пояснил Подоляк.

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