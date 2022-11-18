Производство ракет в россии за годы санкций деградировало, к тому же оккупанты зависят от контрабандных поставок запчастей.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телеканала "Freeдом", заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По словам єксперта, ракеты у россии никогда не закончатся.

"Это нужно понимать. Есть действительно заканчивающиеся ракеты – это советские запасы, например Х-22, которую уже несколько месяцев мы не видели, чтобы они применяли. Что касается других ракет: Х-101, "Калибр", Х-59, Х -555, "Искандеры" – они у россиян есть. Они производят ракеты и могут это делать, но в очень ограниченных количествах, - пояснил эксперт.

По его словам, россия ведет в том числе «инфраструктурную войну», однако победить она не сможет.

«Это как в свое время россияне боролись с железной дорогой, и почти месяц обстреливали железнодорожные узлы. Но потом опустили руки, потому что поняли, что это бессмысленно», - пояснил Коваленко.

Напомним, в результате новых обстрелов отключения эелектроэнергии в Украине станут еще более жесткими.

Также сообщалось, что был опубликован момент ракетного удара по Днепру.

Кроме того, Politeka.net писала, с какими последствиями столкнется Кремль после новіх ударов по Украине.