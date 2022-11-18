Когда Путин повторно вторгся в Украину в феврале, у него уже был Крым и части Донецкой и Луганской областей, но этого ему было недостаточно.

Об этом заявили эксперты проекта Института изучения войны "Критические угрозы". Тезисно их изложил в своем отчете руководитель группы Фредерик Каган.

Так, в отчете указывается, что переговоры не могут положить конец войне, и приведут только ее приостановке.

«Владимир Путин не успокоится, пока не завоюет Киев», - говорится в отчете.

Также отмечается, что сопротивление Украины демонстрирует, что украинцы так просто не сдадутся.

«Конфликт неразрешим, пока в Кремле правит путинизм. Переговоры не изменят эту реальность. Они могут только создать условия, при которых Путин или путинский преемник будут обдумывать возобновление наступления на независимость Украины», - предупредили эксперты.

Аналитики уверены, что Путин не согласится признать перед россиянами, что ценой более чем 100 000 убитых и раненых россиян и девяти или более месяцев экономической разрухи он добился почти того же, что и раньше.

По их словам, Путину, чтобы оправдать принятие меньшего, чем его максималистские цели, необходимо продемонстрировать достижения, измеряемые десятками тысяч квадратных километров новой украинской территории, навсегда присоединенной к россии.

Но и это не гарантирует мир.

«Запад должен быть честным с собой и своим народом, а также с украинцами. Цена за то, чтобы «усадить Путина за стол переговоров» с линиями фронта в конфигурации, отдаленно похожей на ту, в которой они находятся сейчас, скорее всего, будет заключаться в обещании ему огромных участков украинской земли, а не незначительных изменений в дипломатическом языке», - предупреждают эксперты.

Более того, аналитики напоминают, что во время так называемого «прекращения огня» с 2014 по 2022 год россияне не прекращали атаки на украинские позиции.

Кроме того, Путин, по мнению экспертов, до сих пор не верит, что проигрывает войну.

Аналитики также предложили свой план действий. По их мнению, Запад должен помочь Украине освободить районы, стратегически важные для ее безопасности и экономического благополучия, а затем нарастить украинскую армию и экономику до уровня, который сдержит будущие российские вторжения.

«Успех для Украины и Запада заключается в том, чтобы превратить эту горячую войну в холодную на условиях, которые сделают Украину достаточно сильной, чтобы выжить и в конечном итоге победить в ней», - резюмировали аналитики.

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