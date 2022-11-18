На следующей неделе белорусская делегация планирует посетить Иран, цель визита рассказала в украинской разведке.

Так отмечается, что 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

«Власти Беларуси ищут возможность отладки на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов», - говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

Также белорусами выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

Как сообщают в разведке, во время визита 20-23 ноября делегация намерена обсудить с иранской стороной весь цикл производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары для упаковки.

Напомним, представитель ВСУ Громов ранее заявил, что после отвода войск с правого берега Херсонской области россия может перебросить их на Донбасс, Запорожское направление или подтянуть резервы для повторного наступления с территории Беларуси.

Также в сети появились кадры одного из участков белорусской границы, на котором можно увидеть, в частности, железобетонный забор с колючей проволокой.

Напомним, ранее стало известно, что Иран был наказан за дроны для России.

Также сообщалось, что переговоры не закончат войну, Путин не успокоится.

Кроме того, Politeka.net писала, что ракеты в России никогда не закончатся – дан неутешительный прогноз.