Так, Кумох ответил, что никакого повышенного напряжения между сторонами не было и заверил, что также не было резких обменов мнений между президентами стран.
"На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на России, поскольку она терроризирует Украину", — подчеркнул Кумох в эфире Polsat News.
Напомним, украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше
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Как сообщал Кумох, накануне украинская сторона попросила предоставить доступ к расследованию.
Президент Польши Анжей Дуда поделился кадрами с места происшествия и в очередной раз заверил, что инцидент произошел в результате несчастного случая.
Также напомним, что, по словамм Дуды, представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нем.
В свою очередь генерал польской армии Роман Полко заявил, что на фоне падения ракет в селе Пшеводув, Варшава должна усилить безопасность воздушного пространства. В частности, Польша должна установить системы противовоздушной обороны на территории Украины.
"Это должно быть закрытие полосы воздушного пространства, выходящей на территорию Украины, и создание системы ПВО. Мы не можем допустить, чтобы польские граждане гибли", – подчеркнул военный.
Напомним, что в НАТО назвали виновного в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что Польша отгородится от росии высоким забором.
Кроме того, Politeka.net писала, что министр Резников четко высказался о ракете, которая упала в Польше.