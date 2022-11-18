Жителей многоэтажных жилых домов в Ивано-Франковске призвали выехать на зиму за город.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, существует большая вероятность, что света не будет по несколько дней. Кроме того, из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в городе остались без отопления.

В эфире радио «Западный полюс» Марцинкив порекомендовал жителям найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах.

«Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - заявил мэр.

Марцинкив также призвал жителей сел приютить женщин и детей из многоэтажек.

По его словам, в Ивано-Франковске будут пункты обогрева, но они могут не вместить всех желающих.

Напомним, ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее стало известно, что зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.

По словам мэра Киева, в это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Учебный год будет продолжаться до 1 июля.

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