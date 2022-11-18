По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, существует большая вероятность, что света не будет по несколько дней. Кроме того, из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в городе остались без отопления.
В эфире радио «Западный полюс» Марцинкив порекомендовал жителям найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах.
«Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - заявил мэр.
Марцинкив также призвал жителей сел приютить женщин и детей из многоэтажек.
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По его словам, в Ивано-Франковске будут пункты обогрева, но они могут не вместить всех желающих.
Напомним, ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Напомним, ранее стало известно, что зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.
По словам мэра Киева, в это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.
Учебный год будет продолжаться до 1 июля.
Также сообщалось, что украинцев готовят к еще более жестким отключениям электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую", если проблемы со связью из-за отключения света.