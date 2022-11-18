Приближающаяся зима может заставить изменить тактику ЗСУ - так считают сами военные и западные аналитики.

Как отмечает американский общественный вещатель NPR, по большей части война вдоль украинской линии фронта напоминала смертельную игру в прятки, когда войска, танки и артиллерия прятались в лесопосадках, уклоняясь от разведывательных.

Однако с приходим зимы эта смертельная игра в прятки закончится – не будет под чем прятаться. Теперь в войне еще важнее станут артиллерия и разведка.

В свою очередь военный историк Фред Каган отмечает, что зима в Украине «благоприятствует атакующему», а поскольку россия в данный момент занимает оборону вдоль большей части линии фронта, говорит он, «вероятно, украинцам будет выгодно, если они смогут заранее подготовить механизированные силы для продолжающихся контрнаступлений».

По словам Кагана, мерзлая земля и замерзшие реки могут дать ВСУ возможность продолжить наступление, особенно если россия по-прежнему будет испытывать проблемы с пополнением запасов.

Тем временем, как отмечает издание, на передовых позициях на юге, востоке и севере страны украинские силы окапываются на зиму и готовятся к затяжному конфликту. В окопах, помимо вооружения, дрова и печи.

Впрочем, отмечают авторы, чтобы военные планы Украины на зиму успешно воплотились, нужно больше и теплой одежды и точного оружия от союзников.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

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