Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, поставки систем ПВО в Украину должны стать приоритетом №1.
В свою очередь топ-генерал США Марк Милли рассказал, что значительная часть разговоров на встрече «была сосредоточена на том, как предоставить Украине правильное сочетание систем ПВО и боеприпасов, чтоб сохранить контроль над небом и не дать РФ достичь превосходства в воздухе».
Уже известно, что Польша даст ПВО ближнего действия, артиллерию и боеприпасы, а Испания – две системы HAWK. Также ПВО пообещала Швеция в своем крупнейшем пакете помощи почти на $300 млн. Германия готова предоставить боеприпасы к ракетным системам MARS-II, Канада пакет помощи на $376 млн, а Греция – снаряды натовского 155-мм калибра.
При этом эксперты подчеркивают, что самое важное на встречах в формате Рамштайн всегда происходит за закрытыми дверями и некоторые виды оружия, которые передаются, не разглашаются.
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Подводя итоги седьмого Рамштайна, министр обороны Алексей Резников заявил, что свободный мир с Украиной, пока она не победит.
«Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика", - подчеркнул Резников.
По его словам, защита украинского неба - стала приооритетом и темой номер один на "Рамштайн-7".
"Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя", - сообщил министр.
Свои итоги Рамштайна-7 подвел и израильский военный журналист Сергей Ауслендер.
«Союзники поставят Украине еще больше высокоточных боеприпасов. Это важно для сохранения стратегии изматывания противника и нанесения ударов по его логистике. Избегая крупных прямых сражений, ВСУ постепенно перемалывают группировку Орды именно за счет дальности и точности. Дают еще артиллерию, усиливая огневые возможности ВСУ», - пояснил Ауслендер в своем телеграм-канале.
Кроме того, украинские защитники получат зимнее снаряжение и оборудование.
«Это поможет украинской армии сохранить наступательный потенциал зимой в разгар морозов. Боевой потенциал российской — снизится, у них проблемы со снабжением и зима эта для их военных на линии фронта будет ужасной», - уверен журналист.
Что же касается того, что ПВО дают не в тех количествах и не так быстро, как в этом нуждается Украина, то Ауслендер отмечает, что эти комплексы очень сложные в производстве и быстро «наклепать» не получится.
«Но постепенно идет накопление этого оружия и вот уже НАСАМСы продемонстрировали высочайшую эффективность — сбили 10 ракет из 10. Но их мало — пока две батареи, Штаты обещают еще шесть», - сообщил журналист.
Ауслендер также пришел к выводу, что, союзники Украины будут продолжать помогать и увеличивать объемы, а, значит, генштаб ВСУ может планировать операции вдолгую.
«Если все пойдет так, как идет сейчас — то основные боевые действия можно закончить уже этой зимой: разгромить группировку на Донбассе и выйти к Крымскому перешейку», - предположил Ауслендер.
Напомним, ранее сообщалось, что изменится на поле боя с приходом зимы.
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