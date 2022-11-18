Жены и матери российских оккупантов отметили, что командование обманом отвезло "мобиков" под обстрел, «уверяя, что везут их в безопасное место», передает "Астра".
«Наши родные — не расходный материал, и мы не позволим с ними так обращаться!», - говорят родственники оккупантов.
Также женщины требуют вернуть мужей домой.
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Кроме того, мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.
По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.
Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт.
При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».
«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.
Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.