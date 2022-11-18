Родственники "мобиков" из Липецкой области (РФ) жалуются, что их мужчин отправили на передовую без подготовки.

Жены и матери российских оккупантов отметили, что командование обманом отвезло "мобиков" под обстрел, «уверяя, что везут их в безопасное место», передает "Астра".

«Наши родные — не расходный материал, и мы не позволим с ними так обращаться!», - говорят родственники оккупантов.

Также женщины требуют вернуть мужей домой.

Кроме того, мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.

По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.

Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт.

При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».

«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.

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