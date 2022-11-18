В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"18 ноября в ночное время суток российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, поселок Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл", – сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военнослужащими РФ.

По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.

"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и приставали к женщине", - отмечает издание.

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