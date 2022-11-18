В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"18 ноября в ночное время суток российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, поселок Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл", – сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военнослужащими РФ.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Потап появился рядом с генералом Залужным в дырявом свитере: "Какие уставшие глаза..."
Жена продюсера "Квартал 95" заговорила о травле и конфликтах на своей учебе: "Злая и недовольная тетка"
Женщина родила дочку и похоронила ее у себя во дворе: детали вопиющего случая
Писаренко и Никишин ушли из "Дизель Шоу" и поспешили в рф, Сморыгин назвал причину: "Ребята не смогли..."
По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.
"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и приставали к женщине", - отмечает издание.
Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.